عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في 29 الجاري
Sputnik
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صرح السفير الأمريكي في موسكو جون هانتسمان، اليوم الثلاثاء، بأن تقرير الإدارة الأمريكية حول العقوبات الجديدة ضد روسيا سيكون جاهزا بحلول 29 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضاف أن أي حديث حول عدد المواطنين الروس، الذين سيتعرضون للعقوبات هو سابق لأوانه.
وردا على سؤال صحفي حول العقوبات الجديدة قال: "الآن لدينا الموعد وهو 29 من الشهر الجاري. والناس يعملون بنشاط على هذا الجزء من القانون".
المصدر: تاس
أولغا رودكوفسكايا
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