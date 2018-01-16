عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في 29 الجاري

صرح السفير الأمريكي في موسكو جون هانتسمان، اليوم الثلاثاء، بأن تقرير الإدارة الأمريكية حول العقوبات الجديدة ضد روسيا سيكون جاهزا بحلول 29 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف أن أي حديث حول عدد المواطنين الروس، الذين سيتعرضون للعقوبات هو سابق لأوانه.

وردا على سؤال صحفي حول العقوبات الجديدة قال: "الآن لدينا الموعد وهو 29 من الشهر الجاري. والناس يعملون بنشاط على هذا الجزء من القانون".

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا