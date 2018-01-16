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عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في 29 الجاري

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عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في 29 الجاري
Sputnik
السفير الأمريكي بموسكو جون هانتسمان
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صرح السفير الأمريكي في موسكو جون هانتسمان، اليوم الثلاثاء، بأن تقرير الإدارة الأمريكية حول العقوبات الجديدة ضد روسيا سيكون جاهزا بحلول 29 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف أن أي حديث حول عدد المواطنين الروس، الذين سيتعرضون للعقوبات هو سابق لأوانه.

وردا على سؤال صحفي حول العقوبات الجديدة قال: "الآن لدينا الموعد وهو 29 من الشهر الجاري. والناس يعملون بنشاط على هذا الجزء من القانون".

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا

 

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