طوكيو ردا على لافروف: ندير الدرع الصاروخية "إيجيس" بأنفسنا

قالت المتحدثة باسم الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن نظام الدفاع الصاروخي الذي تخطط اليابان لنشره على أراضيها بحلول عام 2023 ، والذي يهدف إلى الدفاع حصرا، ستديره طوكيو بنفسها.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عنها قولها: "فيما يتعلق بنشر اليابان لنظام الدفاع الصاروخي "إيحيس إيشور"، إنه نظام دفاعي بحت، يهدف إلى حماية أرواح وممتلكات مواطنينا، وسيخضع للإدارة من قبل اليابان، ولا يشكل تهديدا لروسيا أو غيرها من البلدان التي تحيط باليابان".

هذا ولفتت المتحدثة إلى أن اليابان لا تزال "مصممة على التفاوض لتحديد انتماء الجزر الأربع"، كما يطلقون في اليابان على جزر، كوناشير وإيتوروب وهابوماي وشيكوتان، و"إبرام معاهدة سلام مع روسيا".

وجاء هذا التصريح تعليقا على إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمره الصحفي السنوي، أمس الاثنين، بأن روسيا تشكك بقيام طوكيو بإدارة عمل عناصر النظام الصاروخي، فضلا عن وجود "معلومات أخرى" لدى موسكو، تؤكد أن نظام الدرع الصاروخية الذي سيتم نشره في اليابان، يعتمد أساسا على قذائف متعددة المهام القادرة على استخدام الأسلحة الهجومية.

وتؤكد اليابان بدورها أنها تخطط لنشر منظومتي الدرع الصاروخية فيها دفاعا عن أراضيها ومواطنيها من تهديدات الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية. ومن المتوقع أن يتم وضع إحدى المنظومتين في ميدان تدريب يقع في ولاية أكيتا، شمال اليابان، والثانية – في ولاية ياماغوتي، جنوب غرب البلاد.

المصدر: سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا