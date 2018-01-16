إصابة 50 شخصا جراء اصطدام حافلة أطفال بمبنى سكني في ألمانيا

أُصيب نحو 50 شخصا جراء اصطدام حافلة تقل أطفالا بجدار مبنى سكني في مدينة إيبرباخ الألمانية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر في الشرطة، أن 10 أشخاص إصاباتهم خطيرة، مؤكدة أن هناك أطفالا من بين المصابين.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في حدود السابعة صباحا، مشيرة إلى أنه تم غلق الشارع، الذي وقع فيه الحادث، وأن فرق الإنقاذ تعمل في المكان.

هذا ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث وأسبابه.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي