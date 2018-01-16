تنسيق مشترك بين واشنطن وبكين لتسوية الأزمة الكورية

أفاد تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا تسوية قضية كوريا الشمالية، معبرين عن استعدادهما لتعزيز التنسيق في هذا المجال.

وأضافت القناة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بضرورة استمرار تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يبذل جهودا لتطوير النهج الإيجابي الذي نشأ مؤخرا في شبه الجزيرة الكورية.

وجاء في بيان للقناة: "عرض شي جين بينغ موقفه من الوضع القائم في شبه الجزيرة الكورية مشيرا إلى وجود تغيرات إيجابية في هذه المسألة. ويجب على جميع الأطراف بذل جهود مشتركة لتخفيف التوتر الذي كان تحقيقه أمرا صعبا للغاية، وخلق ظروف لاستئناف المباحثات".

وشدد الرئيس الصيني على أن تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وضمان السلام والاستقرار فيها يتفق مع المصالح المشتركة، مشيرا إلى الأهمية الخاصة لمهمة "الحفاظ على وحدة المجتمع الدولي في هذه المسألة".

ويجتمع مسؤولون كبار من 20 دولة في فانكوفر بكندا اليوم الثلاثاء، لعقد قمة بشأن الحد من طموحات كوريا الشمالية النووية، في مسعى لزيارة الضغوط الدبلوماسية والمالية على بيونغ يانغ للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

المصدر: وكالات

أولغا رودكوفسكايا