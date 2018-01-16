إصابة 14 شخصا بانهيار مبنى ناجم عن انفجار غاز في بلجيكا
AFP
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أصيب 14 شخصا بجروح، أمس الاثنين، جراء انهيار مبنى ناجم عن انفجار غاز في مدينة أنتويرب الساحلية في بلجيكا.
وقالت الشرطة إن الانفجار لا علاقة له بالإرهاب، في حين أفادت وسائل إعلام أنه ناجم عن انفجار غاز.
ولفتت الشرطة إلى أنها فور وقوع الحادث، أغلقت بالكامل منطقة باردينماركت الواقعة في وسط انتويرب، تسهيلا لأعمال الإنقاذ التي تواصلت طوال الليل.
وأضافت أن الانفجار أسفر أيضا عن تضرر مبنيين آخرين مجاورين.
Sterkte voor iedereen #Antwerpen#Paardemarktpic.twitter.com/qNgTq9vYYr— Keith Possemiers (@Epic_Keith) 15 janvier 2018
Ondertussen is alles hier afgezet. Eandis is aanwezig, parket ook. Ze spreken hier van 5 slachtoffers... #paardenmarktpic.twitter.com/wi7CIPgzCv— noa (@noa_tuyaerts) 15 janvier 2018
المصدر: أ ف ب
رُبى آغا
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