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إصابة 14 شخصا بانهيار مبنى ناجم عن انفجار غاز في بلجيكا

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إصابة 14 شخصا بانهيار مبنى ناجم عن انفجار غاز في بلجيكا
AFP
إصابة 14 شخصا بانهيار مبنى ناجم عن انفجار غاز في بلجيكا
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أصيب 14 شخصا بجروح، أمس الاثنين، جراء انهيار مبنى ناجم عن انفجار غاز في مدينة أنتويرب الساحلية في بلجيكا.

وقالت الشرطة إن الانفجار لا علاقة له بالإرهاب، في حين أفادت وسائل إعلام أنه ناجم عن انفجار غاز.

ولفتت الشرطة إلى أنها فور وقوع الحادث، أغلقت بالكامل منطقة باردينماركت الواقعة في وسط انتويرب، تسهيلا لأعمال الإنقاذ التي تواصلت طوال الليل.

وأضافت أن الانفجار أسفر أيضا عن تضرر مبنيين آخرين مجاورين.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا

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