كونداليزا رايس منبهرة بذكاء كيم جونغ أون

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أظهر أنه "ذكي جدا".

وأقرت رايس خلال حوار أجرته مع شبكة "CNN" بأن كيم جونغ أون، كما اتضح، كان ذكيا أكثر مما كانت تتوقع.

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ورأت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة أن تجليات ذلك تظهر في اتصاله مع كوريا الجنوبية وقرار إرساله وفدا إلى الأولمبياد.

كما رأت رايس من جهة أخرى، أن زعيم كوريا الشمالية الحالي، أكثر عزلة مما كان عليه والده، وهو "أكثر تهورا بكل تأكيد".

وقالت رئيسة الدبلوماسية الأمريكية السابقة إنها أحيانا تتساءل ما إذا كان كيم جونغ أون يؤمن حقا بما يتحدث عنه، لا سيما حين يقول إن بإمكانه تدمير الولايات المتحدة؟، مشيرة إلى أن "أي شخص يقول له أمرا لا يعجبه يبدو أنه يتعرض للقتل".

وحول رأيها في تغريدة ترامب بأن زره النووي أكبر من زر زعيم كوريا الشمالية، قالت رايس إنها غير معجبة بسياسة التغريد، لافتة إلى أن الحرب النووية قضية خطيرة، "لكن الناس يخطئون حين يعتقدون أن تغريدة غير حكيمة من الرئيس تعني أننا سندخل في حرب نووية مع كوريا الشمالية".

المصدر: CNN

محمد الطاهر