جونسون: صواريخ كيم أكبر تهديد للعالم

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن الخطر الذي تمثله صواريخ كوريا الشمالية يعد الأكبر منذ بداية "العصر النووي".

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وفي حوار لصحيفة "Guardian"، قال جونسون إن "قدرته (زعيم كوريا الشمالية) الناشئة على إطلاق صواريخ نووية عابرة للقارات تمثل تهديدا، لم يعرفه العالم منذ بداية العصر النووي".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: ""لدينا احتمال حقيقي بأن الدولة المنبوذة ستلجأ إلى الابتزاز النووي وستكون قادرة على التدمير، وأعتقد أن ذلك لا يمكن تجاهله".

ويرى جونسون أن الصين قادة على تحييد الخطر، الذي تمثله كوريا الشمالية، قائلا: "في نهاية الأمر، القادرون فعليا على حل هذه المعضلة هم الصينيون".

هذا وكان وزير الخارجية البريطاني قد دعا في وقت سابق المجتمع الدولي إلى "الاتحاد" ضد البرنامج النووي لكوريا الديمقراطية، على الرغم من فرض أقسى عقوبات دولية في التاريخ عليها.

ونقلت صحيفة "إيفنينغ ستاندر" عن جونسون قوله: إن" برنامج كوريا الشمالية غير الشرعي لبناء الأسلحة النووية، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي، لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتحد في نهجه" ضدّه.

وأضاف، أن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ "أصبحت تنهشها، ولكن يجب تشديد الضغط السياسي" عليها أيضا.

المصدر: وكالات

نادر همامي