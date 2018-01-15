مسرب المعلومات لموقع "ويكيليكس" يترشح للكونغرس الأمريكي

أعلن العسكري الأمريكي السابق المتحول جنسيا، تشيلسي مانينغ، الذي سرب معلومات سرية نشرت عبر "ويكيليكس"، ترشحه لانتخابات الكونغرس عن ولاية ماريلاند، بحسب وثيقة نشرت السبت.

وتدرج الوثيقة الصادرة عن اللجنة الفدرالية للانتخابات تشيلسي اليزابيث مانينغ في ولاية ماريلاند، كمرشحة لمجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي.

وبذلك يكون الجندي السابق المدان بتهمة الخيانة في 2010 وأطلق سراحه في مايو 2017 انتقل من موقع الإدانة إلى صفة مرشح للكونغرس في أقل من عام تصدر خلاله عناوين الأخبار.

وفي العام 2010، سرب الجندي برادلي مانينغ (تشيلسي مانينغ حاليا) عبر "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان بالإضافة إلى أكثر من 250 ألف مراسلة دبلوماسية أثارت انزعاجا كبيرا للدبلوماسية الأمريكية.

Reuters Kevin Lamarque

AFP HO / BALESTRAMEDIA

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي