حزب بارزاني يقاطع الانتخابات في كركوك التي اعتبرها "أرضا محتلة"

قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الاثنين مقاطعة الانتخابات النيابية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى مع بغداد معتبرا إياها "منطقة تحت الاحتلال العسكري".

وأعلن مجلس قيادة "الحزب الديمقراطي" في كركوك أن هذه المحافظة وجميع المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق تعتبر "محتلة عسكريا وغير مستقرة".

وطالب أهالي كركوك والمناطق المتنازع عليها بمقاطعة الانتخابات "كموقف ضد هذا الاحتلال المفروض حاليا".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين بغداد وأربيل شهدت توترا غير مسبوق الصيف الماضي على خلفية الاستفتاء في إقليم كردستان على الانفصال عن لغداد.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف