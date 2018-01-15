الرئيس الإسرائيلي: كلمات عبّاس كانت رهيبة!

دان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الاثنين تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أدلى بها الأحد،والتي قال فيها إنه لا علاقة لإسرائيل باليهودية.

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اعتبر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لدى استقبال وفد اللوبي اليهودي الأمريكي اليوم، أن كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المجلس المركزي الفلسطيني "تضمنت عبارات رهيبة".

وأضاف: "يعتبر عباس أن إسرائيل جاءت نتاجا لمؤامرة حاكها العالم الغربي لتوطين اليهود في مناطق تابعة للعرب. وقال إنه لا علاقة للشعب اليهودي بأرض إسرائيل.. إنه نسي أشياء كثيرة.. وكرّر ما قاله منذ سنوات وتعرض بسببه للاتهام بمعاداة السامية وإنكار المحرقة".

واعتبر رؤوفين في هذه المناسبة أن التصريحات من هذا القبيل وتصدر عن الجانب الفلسطيني، تحول دون الحوار، وبناء الثقة المتبادلة.

ليبرمان: عباس سيخرب بيوتنا كلنا

من جهته، لمس وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في كلمات عباس التي هاجم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ضلالا وفقدانا للاتزان".

وأضاف: "حقا إنه خطاب لخراب البيوت.. إنه يحاول أن يخريب بيوتنا جميعا، بيوت الفلسطينيين والأمريكيين واليهود".

"ما يهم أبو مازن ألا يكون له وريث، وألا يتم نقل السلطة بصورة هادئة، ويرفض التوجه للانتخابات".

المصدر: وكالات + i24 news

ياسين بوتيتي