فنزويلا تعلن مقتل واعتقال "إرهابيين" على صلة بالضابط الذي قصف المباني الحكومية

أعلنت السلطات الفنزويلية اعتقال 5 أشخاص ومقتل عدد آخر من أفراد "خلية إرهابية"، مرتبطة بالضابط المنشق الذي قصف المباني الحكومية من على متن مروحية مخطوفة في يونيو/حزيران الماضي.

وبث التلفزيون الفنزويلي الرسمي، اليوم الاثنين، بيانا في أعقاب الاشتباكات مع المسلحين بإحدى الضواحي الفقيرة للعاصمة كراكاس، جاء فيه أن اثنين من رجال الشرطة قتلا.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل بشأن مصير الضابط المنشق أوسكار بيريز، لكن العديد من الحسابات على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي تناقلت مقاطع فيديو ظهر فيها بيريز، بالدماء على وجهه، وقال إنه مصاب بجروح، وأن المجموعة محاصرة وتتعرض لإطلاق النار من قبل القوات الحكومية.

إقرأ المزيد

ولم تعلق وزارة الإعلام الفنزويلية رسميا على الأحداث، لكن وزيرة السجون الفنزويلية، ايريس فاريلا، نشرت تغريدة في حسابها على موقع "تويتر"، وصفت فيها بيريز بأنه "جبان"، وأعلنت أنه تم القبض عليه.

والجدير بالذكر، أن الضابط في الشرطة أوسكار بيريز، اختطف مروحية في يونيو/حزيران الماضين وأطلق منها النار على مقرات وزارة الداخلية والمحكمة العليا، ورشقهما بالقنابل. وفي وقت لاحق نشر كلمة له، أعلن فيها عزمه محاربة "الحكومة الاستبدادية".

ووصفته السلطات الفنزويلية بـ "إرهابي متطرف" و"متعصب"، وشنت حملة أمنية للقبض عليه.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف