باكستان.. مقتل 4 جنود على الأقل بقصف هندي في كشمير

أعلن الجيش الباكستاني مقتل ما لا يقل عن أربعة جنود، اليوم الإثنين، جراء إطلاق قوات هندية قذائف هاون عبر حدود الأمر الواقع في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وأوضح الجيش في بيان، أن اشتباكا وقع في وادي الهيمالايا، الذي يفصل بين الدولتين، وذلك في أحدث حلقة من مسلسل المناوشات الممتدة على طول الحدود شديدة التسليح.

وقال الجيش إنه رد بإطلاق النار وقتل 3 جنود هنود، إلا أنه لم يتسن التأكد من هذه البيانات من الجانب الآخر.

ويشار إلى أن التوترات بين الجارتين المتنافستين مستمرة في التصاعد منذ قيام مسلحين بقتل 19 جنديا هنديا في كشمير في سبتمبر/أيلول 2016، وهو الأمر الذي زاد من سوء العلاقات المتوترة أصلا.

وحملت الهند جماعة جهادية تنشط من باكستان مسؤولية الهجوم، وهو اتهام نفته إسلام آباد.

ومنذ ذلك الحين، لقي أكثر من مئة شخص، بين مدني وعسكري، حتفهم في الجانب الباكستاني جراء قصف هندي، كما ترددت أنباء عن وقوع ضحايا في الجانب الآخر.

يذكر أن باكستان والهند خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن حكم الاستعمار البريطاني عام 1947، اثنتين منها بسبب كشمير.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي