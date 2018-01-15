بوتين يبحث تسوية الوضع في ليبيا وأوكرانيا مع رئيس الوزراء الإيطالي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني اليوم الاثنين تسوية الوضع في ليبيا وأوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين بهذا الصدد أنه "جرى تبادل الآراء بشأن القضايا الدولية الملحة، بما في ذلك آخذا بعين الاعتبار رئاسة إيطاليا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذا العام. وأعير اهتمام لتسوية الوضع في ليبيا والأزمة الأوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك تم بحث مسائل مواصلة التعاون المتبادل المنفعة بين موسكو وروما في المجال التجاري – الاقتصادي وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى مسائل التعاون الثقافي بين البلدين، حيث من المقرر إجراء أكثر من 250 فعالية ثقافية في إطار مهرجان "المواسم الروسية" في إيطاليا، الذي تم افتتاحه يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

واتفق بوتين وجينتيلوني على مواصلة الاتصالات بين روسيا وإيطاليا على مختلف المستويات.

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيطالي انجيلينو الفانو يخطط لزيارة أوكرانيا وروسيا في الفترة 30 يناير/كانون الثاني – 1 فبراير/شباط المقبل.

المصدر: تاس

أنطون زوييف