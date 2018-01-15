بيونغ يانغ تتودد لسيئول بفرقة موسيقية ستأتيها مشيا على الأقدام

وافقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين على إرسال فرقة موسيقية تضم 140 عازفا إلى جارتها الجنوبية أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستجري في مدينة بيونغ تشانغ في الشهر المقبل.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق أثناء جولة جديدة من المفاوضات بين الجارتين نظمت اليوم في قرية بانمنجوم الحدودية.

وأعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن فرقة "سامجيون" ستقيم حفلاتها في سيئول، وكذلك في غانغننغ التي ستستضيف مسابقات هوكي الجليد أثناء الأولمبياد المزمع في 9-25 فبراير/شباط المقبل.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الوزارة المذكورة، أن أفراد الفرقة سيعبرون الحدود بين الكوريتين في قرية بانمنجوم مشيا على الأقدام حسب مطلب بيونغ يانغ، فيما وافقت سيئول على ضمان سلامة وظروف إقامة الموسيقيين الشماليين.

وأشار إلى أن الحفلات المقبلة، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2002، ستسهم في تحسين العلاقات بين الكوريتين وبعث وحدتهما الثقافية.

وأكد الطرفان في بيان مشترك صدر في أعقاب المفاوضات، أنهما يخططان لبحث التفاصيل المتعلقة بتنظيم الفعاليات المقبلة، وأن بيونغ يانغ سترسل فريقا من الخبراء إلى الجنوب لمعالجة المسائل اللوجستية والفنية القائمة.

وأعلنت وزارة الوحدة أن بيونغ يانغ أنها اقترحت على سيؤول عقد اجتماع عمل خاص لإرسال وفد أولمبي شمالي إلى الأولمبياد الأربعاء المقبل، فضلا عن اجتماع آخر سوف تستضيفه اللجنة الأولمبية الدولية السبت.

تجدر الإشارة إلى أن بيونغ يانغ وسيئول قد توصلتا إلى اتفاق مبدئي على إرسال كوريا الشمالية وفدها إلى الألعاب الأولمبية المقبلة، إثر جولة المحادثات رفيع المستوى الأولى من نوعها خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: يونهاب + رويترز

نادر عبد الرؤوف