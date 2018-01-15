في حادث مريب.. عيون الرئيس المكسيكي ووزرائه تتهيج بعد مشاركتهم بفعالية

خضع الرئيس المكسيكي وعدد من وزرائه للعلاج الطبي عقب مراسم افتتاح المركز الوطني لتكنولوجيا الطيران في ولاية كيريتارو، حسبما نقل بيان رسمي للحكومة المكسيكية.

وأعلن البيان أن الرئيس انريكي بينا نيتو وعدد من وزرائه، من بينهم وزير الدفاع الجنرال سلفادور سينفويغس ووزير المال خوسيه أنطونيو غونزاليس أنايا ووزير الزراعة خوسيه كالزادا ووزير حماية البيئة رافاييل باشيانو، وكذلك رئيس الديوان الرئاسي فرانسيسكو غوزمان أورتيز والمنسق العام لمسائل السياسة والحكومة أندريس ماسيو فرنانديز شعروا بالتهيّج الحاد لعيونهم وذهبوا إلى المستشفى للعلاج بعيد حفل توزيع الجوائز في مجال العلوم التكنولوجيا الذي أقيم في إطار مراسم افتتاح المركز الوطني لتكنولوجيا الطيران.

وذكر بيان أن سبب حدوث إصابات العيون لدى القيادة المكسيكية لم يحدد بعد، مضيفا أن وزارة الرعاية الصحية تدرس الأعراض وتحقق في أسباب الإصابات.

وأشار المكتب الصحفي للرئيس المكسيكي إلى أن الأطباء أوصوا المصابين بأخذ استراحة لعدة أيام، إلا أن انريكي بينا نيتو رفض طلبهم وواصل عمله وفقا لجدوله الزمني.

المصدر: وكالات