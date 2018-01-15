جونسون يدعو العالم للاتحاد ضد كوريا الشمالية التي تنهشها أشد عقوبات في التاريخ

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المجتمع الدولي إلى "الاتحاد" ضد البرنامج النووي لكوريا الديمقراطية، على الرغم من فرض أقسى عقوبات دولية في التاريخ عليها.

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ونقلت صحيفة "إيفنينغ ستاندر" عن جونسون قوله: إن" برنامج كوريا الشمالية غير الشرعي لبناء الأسلحة النووية، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي، لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتحد في نهجه" ضدّه.

وأضاف، أن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ "أصبحت تنهشها، ولكن يجب تشديد الضغط السياسي" أيضا.

ووفقا للصحيفة، جاءت تصريحات جونسون عشية قمة في كندا لبحث الوضع حول كوريا الشمالية.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني الحالي، فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية هي الأشد والأكثر قسوة في تاريخ الأمم المتحدة ، فعلاوة على أنها تقيد بشكل كبير إمكانيات بيونغ يانغ في مجالي التصدير والاستيراد، تدعو لطرد عمالتها من جميع دول العالم وتفتيش كل السفن المتجهة منها أو إليها.

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وفرض القرار رقم 2375 أشد نظام عقوبات على كوريا الشمالية من طرف الأمم المتحدة في القرن الـ 21، وتتضمن الوثيقة تقييد إمدادات المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية حتى 500 ألف برميل فقط، في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهاية العام، ونحو مليوني برميل لعام 2018 بأكمله، من كافة أنواع النفط الخام. وتم كذلك تقييد إمدادات النفط الخام لكوريا الشمالية، بحيث لا يتعدى حجمها مؤشرات الـ 12 شهراً السابقة. وكذلك لا تستطيع بيونغ يانغ بموجب القرار شراء مكثفات الغاز ومكثفات الغاز السائل ولا يمكنها كذلك تصدير منتجاتها من النسيج.

وأقر مجلس الأمن الدولي في ذات القرار الذي كان قد أصدره في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ترحيل جميع مواطني كوريا الشمالية العاملين في الخارج إلى بلادهم قبل نهاية العام 2019. كما تتيح العقوبات الجديدة لجميع الدول مصادرة وتفتيش وتجميد وحجز أية شحنة يشتبه في احتوائها مواد غير قانونية من وإلى بيونغ يانغ.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس