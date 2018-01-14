طهران ترفض قطعا تفتيش منشآتها العسكرية

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي أن بلاده لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد منشآتها العسكرية.

ورفض كمالوندي في تصريح صحفي الشروط الأربعة للرئيس الأمريكي حول بقاء الاتفاق النووي، موضحا أن المواد التي كانت موجودة في السابق حول تفتيش المنشآت العسكرية مثل "بارجين" تم مناقشتها وأغلق الملف.

وقال المتحدث إن مطالب الرئيس الأمريكي لا أساس لها، مرجحا أن "يكون سببها إدراكه أننا كسائر البلدان نتحسس من هذه القضية ويتوقع أن نبادر إلى الرفض وحتما نحن نرفض ذلك، لكي يستغل هذا الأمر ويقول إن إيران لن تسمح بعملية التفتيش مهما كانت الظروف".

وأشار إلى أن ترامب يسعى لتفتيش المنشآت العسكرية عبر الوكالة الدولية أو أي مؤسسة أخرى لأجل التجسس على إيران.

وأضاف كمالوندي: "ليس لدينا أي منشأة عسكرية تجري فيها أنشطة نووية كما أننا لسنا بلد يتطلع إلى امتلاك القنبلة أو السلاح النووي"، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاق النووي.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي