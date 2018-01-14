إسرائيل: نثق بترامب ونعول على أوروبا في مواجهة إيران

أعرب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان عن ثقته بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يمدد مرة أخرى تجميد العقوبات المفروضة على إيران، بموجب الاتفاق النووي.

وشدد إردان، في حديث إلى محطة إذاعة "غاليه تساهل" على ثقته التامة بكلام ترامب، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية لاحظت أيضا مؤشرات على أن دولا في أوروبا تدرك أكثر فأكثر ضرورة أن تغير طهران سلوكها.

وقال الوزير الإسرائيلي: "اعتقد أن الألمان بدؤوا يظهرون استعدادهم لتصعيد الضغوط على الإيرانيين، ويتجه البريطانيون والفرنسيون في الاتجاه ذاته".

وأشار إردان إلى أن تصرفات إيران في سوريا ولبنان واستمرارها في تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي والنووي سوف يقنع الدول الأوروبية على أن الخطوات التي يتخذها الرئيس الأمريكي مبررة وجادة، وتنبئ بحدوث "تغيرات ملحوظة" بعد ثلاثة أشهر، مع استحقاق الموعد الجديد لتبني ترامب قرار تأكيد صمود الصفقة النووية مرة أخرى من غيره.

يذكر أن ترامب مدد الجمعة الماضية تجميد العقوبات المفروضة على إيران، بموجب الاتفاق النووي، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن يتخذ هذه الخطوة مرة أخرى.

وقال ترامب إن الاتفاق النووي يتضمن "عيوبا هائلة"، مضيفا أنه يوفر بقراره "آخر فرصة" لتعديل الصفقة التي انتقدها مرارا من قبل.

المصدر: نوفوستي

نادر عبد الرؤوف