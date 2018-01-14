سحب ملايين علب حليب الأطفال الفرنسي الملوث من 83 بلدا!

قال إيمانويل بيسنييه رئيس مجلس إدارة مجموعة "لاكتاليس" الفرنسية، اليوم الأحد، إن شركته اتخذت قرارا بسحب 12 مليون علبة حليب أطفال من 38 بلدا.

وأشار بيسنييه إلى أنه يجب النظر إلى حجم هذه العملية التي تشمل أكثر من 12 مليون علبة"، مؤكدا أن ذلك سيخفف عن الموزعين عملية فرز العلب.

وأضاف: "أصبحوا يعرفون أن عليهم سحب كل العلب من رفوف متاجرهم". ووعد بيسنييه الذي التزم الصمت لفترة طويلة منذ بدء هذه القضية التي تهز المجموعة، بدفع تعويضات إلى "كل المتضررين" في هذه القضية.

وجاء هذا القرار بعد تأكد تلوث منتجات الشركة من حليب الرضع ومنتجات غذائية أخرى بالسالمونيلا. وكان آباء أطفال رضع في فرنسا قد تقدموا بمئات الشكاوى ضد الشركة "بالغش" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".

وتفيد آخر أرقام رسمية نشرت خلال الشهر الجاري، أن 35 طفلا أصيبوا بالسالمونيلا بعد تناولهم حليبا أو مواد غذائية للأطفال الصغار من إنتاج مصنع تابع للاكتاليس.

وسمحت عمليات مراقبة جرت في فرنسا بالعثور على علب حليب قد يكون ملوثا في محلات تجارية وصيدليات ودور حضانة ومستشفيات.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا