نتنياهو لماكرون: يجب أخذ تصريحات ترامب تجاه إيران على محمل الجد

أهاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بالعمل على "تصحيح" الاتفاق النووي مع إيران، إذا ما أرادت باريس الحفاظ على هذا الاتفاق.

وفي اتصال هاتفي مع ماكرون قال نتنياهو حسب بيان عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية: "تصريحات ترامب تجاه الاتفاق النووي مع طهران يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وأن من يريد الحفاظ على الاتفاق، عليه أن يصححه".

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وجاء تنبيه نتنياهو لماكرون، غداة مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركاء واشنطن الأوروبيين بالعمل معها من أجل "سد الثغرات الفظيعة في نص الاتفاق النووي، وإلا فإن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق".

من جهته، تحدث الرئيس الفرنسي عن أهمية إبقاء الصفقة النووية مع إيران وضرورة أن يفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب الاتفاق، حسبما جاء في بيان صدر عن قصر الإليزيه.

وكان ماكرون قد أكد لترامب، الخميس، أهمية أن يحترم جميع الأطراف الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

والسبت، جددت إيران رفضها أي تعديل للاتفاق النووي الذي عقدته مع القوى الكبرى سنة 2015 فيما تبدي إسرائيل، التي تتهم إيران بالسعي إلى تدميرها و"إزالتها عن الخارطة"، خشيتها من ألا يمنع هذا الاتفاق طهران من الحصول على القنبلة النووية في نهاية المطاف.

المصدر: أ ف ب + رويترز

قدري يوسف