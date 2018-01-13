مؤيدو ترامب يحاولون إسكات عمدة لندن ويطالبون باعتقاله

تسبب مؤيدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع عمدة لندن صادق خان كلمته لدى محاولتهم اعتقاله "بشكل مدني وسلمي" معربين عن غضبهم منه على ترحيبه بإلغاء ترامب زيارته إلى بريطانيا.

ووقع الحادث أثناء مؤتمر مكرس للكفاح من أجل المساواة بين الجنسين عقد اليوم في مؤسسة Fabian Society وسط لندن حضره عمدة العاصمة البريطانية.

وعندما حان دور خان لإلقاء كلمته، قاطعه بعض مؤيدي الرئيس الأمريكي من مجموعة White Pendragons فيما أخذ أحدهم تلاوة بيان مفاده، أنهم حضروا المكان من أجل تنفيذ "اعتقال مدني غير عدواني" لصادق خان، كما يوثق فيديو نشره أحد أنصار المجموعة على شبكة الإنترنت.

وشرع أنصار ترامب في ترديد شعارات مؤيدة له ولخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما رفع أحدهم علم الولايات المتحدة أمام الكاميرات.

الشرطة تدخلت لإخراج المحتجين من القاعة، ولاقت رفضا متعنتا منهم مبررين تصرفاتهم بأنهم اشتروا التذاكر ويحق لهم حضور الفعالية، حتى تمكن الشرطة من إخراجهم ليتابع خان كلمته.

Reuters Simon Dawson

عمدة لندن، نشر في أعقاب المؤتمر تغيردة على حسابه في "تويتر" كتب فيها: "تحدثت اليوم أثناء تؤتمر في Fabian عن ضرورة عدم السماح للخطاب الغوغائي المعادي للنسوية بأن يترسخ في بريطانيا. على الرجال أن يصبحوا شركاء أفضال، وعلى التقدميين المواجهة".

Today at @thefabians conference I spoke about how we cannot allow a populist, anti-feminist narrative to take hold in Britain. Men must become better allies and progressives must fight back. #BehindEveryGreatCity#Fab18pic.twitter.com/pbbOPH6zYv — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 13, 2018

وسبق لعمدة لندن المسلم وأن دعا الرئيس الأمريكي إلى إلغاء زيارته إلى المملكة المتحدة المتوقعة في أواخر فبراير/شباط المقبل، عقب إعلان ترامب عن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

#Fab18 conference slightly delayed by Trump supporters who wouldn't let Sadiq Kahn speak. The police had to intervene and remove the group of – in Kahn's words – 'very stable geniuses' pic.twitter.com/d7sVx9Dc1j — Mafalda Dâmaso (@DrMafaldaDms) January 13, 2018

وبعد تأكيد ترامب أنه لن يتوجه إلى لندن، أعرب خان عن رضاه عن هذا التطور مغردا في "تويتر" أمس الجمعة: "الكثير من اللندنيين أفهموا أن دونالد ترامب غير مرحب به هنا طالما ينتهج جدولا مثيرا للجدل كهذا. يبدو أنه أدرك أخيرا هذه الرسالة".

Many Londoners have made it clear that Donald Trump is not welcome here while he is pursuing such a divisive agenda. It seems he’s finally got that message. pic.twitter.com/YD0ZHuWtr3 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 12, 2018

وأثار تعليق خان على زيارة ترامب إلى لندن انتقادات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي وصف عمدة لندن بـ"الأنيق المتعجرف".

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا