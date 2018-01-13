زيمان يفوز بالجولة الأولى من انتخابات رئاسة التشيك

فاز الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في التشيك، بعد فرز الأصوات في 90% من مراكز الاقتراع.

وحصل زيمان على 39,8 من أصوات الناخبين المسجلين، تاركا 26,02% من الأصوات لمنافسه الرئيسي الأكاديمي ييرجي دراهوش، فيما من المقرر أن تجري الجولة الثانية من الانتخابات يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وكانت هيئة الإحصاءات التشيكية أعلنت أمس السبت أن حصص المرشحين السبعة الباقين من الأصوات قد تراوحت بين 0,5% و9,6%، وأن نحو 60% من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي شهدتها التشيك يومي الجمعة والسبت.

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وكان زعماء الأحزاب اليمينية وعدد من المشرحين، قد دعوا أنصارهم إلى دعم دراهوش في الجولة الثانية من التصويت إذا ما أجريت، نظرا لمواقفه المؤيدة للتوجه "الأوروبي الأطلسي" للبلاد، وإبقاء العقوبات المفروضة على روسيا والامتناع عن التقارب مع الكرملين.

من جهته، يرى زيمان في تعاون بلاده مع روسيا والصين آفاقا واعدة للاقتصاد الوطني، كما أنه يعتبر سيادة روسيا على شبه جزيرة القرم أمرا واقعا ويرفض بحزم إمكانية استقبال التشيك للاجئين من الدول الإسلامية باعتبارهم عنصرا حضاريا غريبا على بلاده.

كما كان زيمان الزعيم الأوروبي الوحيد، الذي رحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول.

وصرح زيمان، بعد يومين من الإعلان عن هذه الخطوة: "أشعر بفرح كبير من هذا القرار، وعندما زرت إسرائيل منذ 4 سنوات، وقلت آنذاك إنني لكنت سأرحب بشدة بنقل السفارة التشيكية إلى القدس".

المصدر: رويترز + وكالات

قدري يوسف