إيران تحبط محاولة لتهريب المتفجرات إلى أراضيها من باكستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت عن ضبط شحنة من المتفجرات والأحزمة الناسفة في منطقة سراوان الإيرانية على الحدود مع باكستان.

وجاء في بيان صدر عن مكتب العلاقات العامة لدى مقر "القدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، أن جهود كوادر مقر "القدس" في منطقة سراوان قادت إلى ضبط شحنة من المتفجرات والأحزمة الناسفة إلى جانب أجهزة اتصالات.

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وأفاد مقر "القدس" بأن عناصر حركة "جند الله" الإرهابية كانوا يحاولون نقل المتفجرات إلى داخل البلاد بهدف زعزعة الأمن وإثارة الاضطرابات وشن عمليات إرهابية.

وتعتبر "جند الله" حركة مسلحة معظم عناصرها من الأقلية البلوشية التي تقطن جنوب شرقي إيران على المثلث الحدودي مع أفغانستان وباكستان. وتأسست الحركة عام 2002 على يد عبد المالك ريغي وهو أحد طلبة العلوم الدينية، للمطالبة باستقلال أكبر للأقاليم السنية في إيران.

وألقت السلطات الإيرانية القبض على عبد الملك ريغي في فبراير 2010 وهو على متن طائرة خاصة من دبي إلى إحدى دول آسيا الوسطى، وأعدم في يونيو من نفسه العام.

المصدر: فارس نيوز + شبكة نهرين



قدري يوسف