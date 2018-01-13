مقتل 4 تلاميذ على الأقل جراء انقلاب قارب في الهند
Sputnik
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أفادت وكالة "ANI" الهندية للأنباء أن 4 أطفال على الأقل لقوا مصرعهم جراء انقلاب قارب كانوا على متنه بالقرب من السواحل الغربية للهند.
وأضافت الوكالة أن الحادث وقع صباح اليوم السبت قرب سواحل مدينة داهانو في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد.
وتدل معلومات الوكالة على أن القارب كان يحمل لحظة انقلابه 40 طالبا. وقد تم إنقاذ 25 منهم. وتجري في مكان الحادث حاليا عملية البحث عن الطلاب المفقودين.
المصدر: نوفوستي
أولغا رودكوفسكايا
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