مصر تكشف صاحب تسريبات "نيويورك تايمز"

قال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الهيئة أصدرت بيانا عقب مقال النيويورك تايمز ضد مصر، تبين فيه أن مصدر تلك التسريبات المدعو أشرف الخولي غير متواجد بالمخابرات المصرية

وأضاف ضياء رشوان: "تواصلت مع كاتب المقال ديفيد كيرك باتريك هاتفيا عقب ذلك المقال ولمست من حديثه أنه غير متأكد من دقة وظيفة المصدر".

وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كتابة مسميين وظيفيين لضابط المخابرات في تلك التسريبات دليل على عدم دقة المصدر، وأن تلك الرواية المزعومة في تلك التسريبات تابعة للإخوان المسلمين.

وتابع قائلا: "ديفيد باتريك وقع في شرك كبير، ولم يكن يعلم أن هناك تسريبات ستذاع عقب كتابة المقال"، لافتا إلى أن كاتب المقال متواجد في لندن، ومن الواضح أن الشخص الذي أعطاه تلك التسريبات قال له إن تلك التسريبات لعملك الشخصي فقط وليست للنشر.

وأكمل قائلا: "مسؤول الديسك في النيويورك تايمز أصدر بيانا أمس زعم فيه أنهم حصلوا على التسريبات من وسيط داعم للقضية الفلسطينية".

وأكد أن صحيفة النيويورك تايمز لم تضع تلك التسريبات على موقعها الإلكتروني ولم يتم إرسالها له من قبل ديفيد باتريك".

المصدر: وكالات