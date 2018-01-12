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برلين: سنتشاور مع شركائنا الأوروبيين بعد إعلان واشنطن بشأن الاتفاق النووي

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برلين: سنتشاور مع شركائنا الأوروبيين بعد إعلان واشنطن بشأن الاتفاق النووي
dw.com
وزارة الخارجية الألمانية
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ستعمل على بلورة موقف مشترك مع الدول الأوروبية الأخرى بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت: "نأخذ علما بالإعلان الصادر عن الولايات المتحدة اليوم بخصوص خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بتطبيق الاتفاق النووي مع طهران). والآن سنخوض مشاورات مع شركائنا الأوروبيين وسنناقش موقفا موحدا".

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كما أكد البيان سعي الحكومة الألمانية إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووية.

وأعلن دونالد ترامب الجمعة أنه قرر تمديد تجميد العقوبات الأمريكية على إيران لآخر مرة، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق مع إيران إذا لم يتعاون شركاء واشنطن الأوروبيون معها في إصلاح "عيوب جوهرية" في نص اتفاق الوثيقة النووية.

المصدر: إنترفاكس

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