وزير الاتصالات الإسرائيلي يتوعد الصحفيين بـ"الإعدام"

انتقادات لاذعة وُجهت إلى وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا على خلفية تصريحاته التي شبّه فيها الصحفيين بأنهم يتسببون بجلب حكم الإعدام على أنفسهم.

جدير بالذكر أن أيوب قرا (حزب الليكود) هو الوزير الوحيد الذي ينتمي للأقليات الدرزية في الحكومة.

وتعهّد قرا في كلمة ألقاها، الجمعة، في مؤتمر "ليكودياده" السنوي التقليدي، الذي يعقده الحزب في إيلات (جنوب)، بإنقاذ القناة الـ20 الإسرائيلية، وإجراء التنظيمات في الصحافة، ليتسبب حينها، من يستمر بنشر الأخبار الكاذبة، بجلب حكم الإعدام على نفسه.

وتواجه القناة الـ20 الإسرائيلية التابعة لليمين، تهديدا بالإغلاق، لرفض سلطة البث تجديد رخصتها، بحجة "ارتكاب خروقات وانتهاكات"، ودعا موظفو القناة منذ أسابيع، "لإنقاذها"، وشرعوا بخطوات احتجاجية ومظاهرات لذلك.

واستنكر عضو الكنيست أورين حزان (من ذات الحزب)، تصريحات قرا، وقال: "أرفض تماما تصريحات وزير الاتصالات أيوب قرا.. الويل لنا إن وصلنا لمكان لا نُعدم فيه الإرهابيين، ونهدد بإعدام الصحفيين".

وأضاف: "إنني أشعر بالحرج، إزاء صمت الوزراء وأعضاء الكنيست، الذين حضروا في القاعة، أثناء خطاب قرا، وأدعو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى توبيخ قرا وإدانة تصريحاته".. "من يحكم على وسائل الإعلام هو الجمهور فقط، وهو الذي يختار ما يشاهده من بين القنوات".

وسارع وزير الاتصالات الإسرائيلي لتوضيح تصريحاته وتقديم الاعتذار وقال: "كنت أقصد أن وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة، ستخسر المشاهدين، وستتسبب بجلب الخراب والحكم بالإعدام على نفسها"، مردفا "من يعرفني يدرك مدى أهمية حرية التعبير بالنسبة لي، ومقدار دعمي لوسائل الإعلام.. إذا أسيء فهمي فإنني أعتذر".

المصدر: i24 news

ياسين بوتيتي