واشنطن توسع عقوباتها على إيران وتدرج فيها رئيس السلطة القضائية

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، 14 كيانا وشخصية إيرانية جديدة، ومن بينها رئيس السلطة القضائية في البلد، صادق لاريجاني، على قائمة عقوباتها ضد إيران.

وقالت الوزارة إن الكيانات الشخصية أدرجت على القائمة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعم برامج التسلح المتطورة من قبل السلطات.

وحملت الخزانة الأمريكية صادق لاريجاني، المسؤولية عن "الترتيب والمراقبة أو نوع آخر من التحكم وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق أشخاص في إيران أو المواطنين الإيرانيين أو المقيمين في البلد".

ووصفت وانشطن صادق لاريجاني، وهو شقيق رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، بـ"حليف قريب من المرشد الأعلى علي خامنئي".

وكانت وزارة المالية الأمريكية قد وسعت قائمة عقوباتها المفروضة على إيران بسبب برامجها لتطوير الصواريخ الباليسية، بإدراج 5 شركات تابعة لشركة Shahid Bakeri Industrial Group الإيرانية العاملة في مجال التصنيع، على القائمة.

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا