اليونان.. الشرطة تفرق محتجين على إجراءات التقشف

استخدمت شرطة أثينا الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا إلى شوارع العاصمة للاحتجاج على فرض إجراءات التقشف الجديدة.

وأوضحت مصادر إعلامية يونانية أن نحو 10 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاجات في أثينا اليوم، ما أدى إلى وقوع اختناقات مرورية واضطرار الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وندد المتظاهرون بمشروع القانون حول فرض إجراءات التقشف الجديدة الذي سيصوت البرلمان اليوناني بشأنه يوم الاثنين المقبل.

يشار إلى أن اليونان والمقرضين الدوليين توصلوا في مايو/أيار الماضي إلى اتفاقية بشأن فرض حكومة أثينا إجراءات تقشف جديدة.

المصدر: "إنترفاكس"

ألكسندر توميلين