"بؤر قذرة" يصل صداها إلى جنوب إفريقيا!

اعتبرت مسؤولة رفيعة في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الحاكم في جنوب إفريقيا الجمعة، أن وصف رئيس أمريكا دونالد ترامب لبعض الدول الإفريقية بأنها "بؤر قذرة" مهين بشدة لجنوب إفريقيا.

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وقالت جيسي دوارتي، نائبة الأمين العام للحزب، خلال مؤتمر صحفي في إقليم إيسترن كيب، اليوم الجمعة: "بلدنا ليس حثالة وكذلك هايتي أو أي دولة أخرى في محنة".

وأبلغ مصدر أن ترامب تساءل الخميس لماذا على الولايات المتحدة أن تستقبل مهاجرين من هايتي ودول إفريقية مشيراً إلى بعضها بتعبير "حثالة الدول".

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وقالت دوارتي للصحافيين "وكأن الولايات المتحدة ليس لديها مشاكل… هناك بطالة في الولايات المتحدة وهناك أناس لا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية".

وأضافت "لن ننجر إلى تصريحات تحط بهذا الشكل من شأن أي دولة تعاني من أي نوع من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية أو غيرها ".

المصدر: رويترز

سعيد طانيوس