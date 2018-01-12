أنقرة تستدعي مستشار السفارة الأمريكية مرتين في 24 ساعة

كتبت صحيفة "حرييت" التركية أن وزارة الخارجية التركية استدعت مستشار السفارة الأمريكية لدى أنقرة فيليب كوسنيت للمرة الثانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن الاستدعاء مرتبط بتحذير وزارة الخارجية الأمريكية التي دعت المواطنين الأمريكيين للامتناع عن السفر إلى تركيا لأسباب أمنية. وأضاف المصدر أن أنقرة عبرت عن استيائها لكوسنيت بهذا الشأن، واصفة معلومات السلطات الأمريكية حول الأوضاع في تركيا بأنها "غير دقيقة". ويشار إلى أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى استمرار تصعيد حدة التوتر في العلاقات بين البلدين التي لا تزال في حالة أزمة جدية.

وكانت الخارجية التركية قد استدعت كوسنيت سابقا يوم الأربعاء الماضي بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لقوات الحماية الكردية السورية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور لديها.

وكانت الخارجية الأمريكية أوصت مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى تركيا بسبب الخطر الإرهابي والاعتقالات غير المبررة، وذلك بعد أن وضعتها على لائحة الدول الخطيرة إلى جانب باكستان والسودان وغواتيمالا.

وردا على ذلك حذّرت وزارة الخارجية التركية مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، وحثّتهم على تجنب ذلك لأسباب أمنية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا