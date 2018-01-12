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حريق ضخم بمحطة نوتينغهام للقطارات في بريطانيا

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حريق ضخم بمحطة نوتينغهام للقطارات في بريطانيا
© AFP 2018/ DANIEL LEAL-OLIVAS
محطة نوتينغهام للقطارات
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أخلت السلطات البريطانية محطة قطارات نوتينغهام وسط البلاد إثر حريق ضخم شب فيها اليوم الجمعة لأسباب مجهولة.

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وتحاول قوات الإطفاء في نوتينغهام بوسط بريطانيا، السيطرة على ألسنة اللهب بمحطة القطارات في المدينة، حسبما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم (الجمعة).

وأفادت "بي بي سي" أن الحريق دفع السلطات الأمنية لإغلاق الشوارع المحيطة بالمحطة، ولم تعلن موعدا محددا لإعادة فتحها.

وتوجهت 8 طواقم إطفاء إلى المحطة الواقعة بوسط نوتينغهام، بعدما شب حريق في الساعة 6.30 بتوقيت غرينيتش، فيما شوهدت أعمدة الدخان تندلع من بهو المحطة.

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وأوضحت "بي بي سي" أنه تم إخلاء المحطة، فيما تم وقف دخول وخروج القطارات، وغادرت جميع القطارات الأرصفة المحيطة بالمحطة.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الدخان يتصاعد من دورة المياه في مرآب السيارات الخاص بالمحطة، وأنهم سمعوا إنذار الحريق، موضحين أن الدخان كان كثيفا، حتى أنه حجب الرؤية حول المحطة.

المصدر : وكالات

سعيد طانيوس

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