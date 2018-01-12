قضية "شرطة الشريعة" في ألمانيا تطفو على السطح من جديد

أفادت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، أمس الخميس، أن المحكمة العليا أرسلت القضية حول "شرطة الشريعة" لمدينة فوبرتال لإعادة النظر.

وكان بعض النشطاء المسلمين عام 2014 يرتدون سترات برتقالية كتب عليها "شرطة الشريعة" ويجوبون شوارع المدينة، بحثا عن مسلمين تعاطوا الكحول أو ارتادوا النوادي الليلية.

وتم عام 2016 توجيه اتهامات إلى 7 متطرفين بأنهم خالفوا القانون الذي يحظر ارتداء الزي الموحد الخاص المؤيد للمواقف السياسية الخاصة. ولم تجد محكمة فوبرتال آنذاك جريمة في تصرفات "رجال الشرطة". كما لم ينجح المدعون العامون في التأكيد أن أعمال المتطرفين أثرت سلبا على المواطنين.

وأقرت المحكمة العليا أمس الخميس بضرورة إعادة النظر في قرار المحكمة المحلية، لأن التحقيق لم يدرس كل تفاصيل نشاط "شرطة الشريعة" وتداعياتها.

يذكر أن ما يسمى بـ "دوريات الشريعة" كانت تظهر في بعض المدن الأوروبية الأخرى وبينها لندن وكوبنهاغن وهامبورغ.

المصدر: Lenta.ru

أولغا رودكوفسكايا