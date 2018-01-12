إيفانكا ترامب قد تخضع للتحقيق!

يرى نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف أن شهادات إيفانكا ترامب ابنة الرئيس ترامب ستكون مفيدة في التحقيق في "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن تصريحات شيف: "أعتقد أن شهاداتها في اللجنة قد تكون مفيدة للغاية". وأضاف أنه من الضروري استجواب نحو 10 شهود آخرين لإدراك القضية بالكامل.

ولم يتمكن البرلماني من تأكيد أن أسباب الاستجواب المحتمل لإيفانكا ترامب تعود إلى اتصالاتها مع أحد المشاركين في اللقاء الذي جرى في مبنى "ترامب تاور" عام 2016. وقال: "أظن أنه إذا كانت هناك معلومات ثابتة تدل على أن إيفانكا ترامب كانت تتصل بأحد المشاركين في هذا اللقاء، فمن الضروري تقديم هذه المعلومات".

كانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت سابقا عن مسؤولين أمريكيين تتوفر لديهم معلومات استخباراتية، أفادت أن صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر اقترح أثناء لقائه السفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك في مبنى "ترامب تاور"، إقامة قناة اتصال سرية بين موسكو ومجموعة ترامب باستخدام المقرات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وفيما بعد كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كوشنر كان من الممكن أن يلتقي رئيس مصرف "فنيش إيكونوم بنك" الروسي سيرغي غوركوف في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 لإقامة "خط الاتصال المباشر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارج قنوات الاتصال القائمة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا