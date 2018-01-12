النشاط الأول لزعيم كوريا الشمالية في العام الجديد

استهل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العام الجديد، بزيارة تفقدية لأكاديمية العلوم الوطنية كأول نشاط رسمي له.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، أن الزعيم كيم تفقد أكاديمية العلوم الوطنية، برفقة نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، بارك تيه سونغ، ومدير اللجنة المركزية للحزب، تشوي دونغ ميونغ، ونائب مدير اللجنة، جو يونغ وون.

وقال كيم إن أكاديمية العلوم تساهم في تنمية الاقتصاد وتحسين المعاشات الشعبية وسط الظروف الصعبة.

وأكد زعيم كوريا الشمالية أنه "لا توجد صعوبات لا يمكن التغلب عليها بالنسبة لبلادنا حتى ولو فرض علينا العدو عقوبات لـ 10 سنوات أو حتى 100 سنة، وذلك بفضل القواعد الأساسية للاقتصاد الوطني الذاتي، وقدراتنا في العلوم والتكنولوجيا والقوى العاملة الذكية في هذه المجالات".

المصدر: يونهاب

نادر همامي