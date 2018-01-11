مجلس الأمن الدولي يخطط لإسال بعثة إلى أفغانستان

كشف مندوب كازاخستان الدائم لدى الأمم المتحدة، خيرت عمروف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن أن كازاخستان تعمل على إعداد زيارة أعضاء المجلس لأفغانستان في المستقبل القريب.

وأضاف عمروف أن الوضع في أفغانستان يمثل أحد أولويات كازاخستان خلال فترة رئاستها الأولى للمجلس الأمن.

وأضاف عمروف أن بلاده ستترأس بعثة من مجلس الأمن إلى أفغانستان، باعتبار أن الزيارة ستتيح لأعضائها الحصول على المعلومات عن الوضع في أفغانستان لتقييم الحالة على الأرض والعمل مع الحكومة الأفغانية، وتكوين فكرة كاملة عن الاحتياجات والآفاق".

وامتنع عمروف عن تحديد موعد الزيارة.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا