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ماكرون يذكّر لترامب بأهمية الالتزام بالاتفاق النووي

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ماكرون يذكّر لترامب بأهمية الالتزام بالاتفاق النووي
Reuters Kevin Lamarque
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب
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شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على أهمية التمسك ببنود الاتفاق النووي مع إيران، وذلك قبيل اتخاذ ترامب قرارا بهذا الشأن.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي "ذكّر بتمسك فرنسا الثابت بالتطبيق الكامل للاتفاق وأهمية التزام جميع الأطراف الموقعة به".

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وبحسب البيان، فقد قال ماكرون لترامب إن تطبيق الاتفاق مع طهران يجب أن يرافقه "حوار أقوى مع إيران حول برنامجها الباليستي وسياستها في المنطقة، من أجل ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط بصورة أفضل".

المصدر: رويترز

قدري يوسف

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