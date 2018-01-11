إيران.. تشييع 7 عناصر من الحرس الثوري قتلوا في سوريا

شيعت السلطات الإيرانية، الخميس، جثامين 7 عناصر من لوائي "فاطميون" و"زينبيون"، التابعين للحرس الثوري الإيراني، قتلوا في خلال اشتباكات في سوريا.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الخميس، أن القتلى السبعة دفنوا في مقبرة مدينة "قم" جنوبي العاصمة طهران، مبينة أن العناصر قتلوا خلال الاشتباكات في سوريا.

ولم تحدد الوكالة زمان أو مكان مقتل العناصر السبعة في سوريا.

ووفقا لأرقام غير رسمية، فقد بلغ عدد قتلى العسكريين الإيرانيين في الاشتباكات بسوريا، 2400 عسكري.

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء

ياسين بوتيتي