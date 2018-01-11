الإكوادور تؤكد منح جنسيتها لأسانج

أكدت وزيرة الخارجية الإكوادورية، ماريا فيرناندا إسبينوزا، اليوم الخميس، أن حكومة بلادها منحت جنسية الإكوادور لمؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج.

وأوضحت فيرناندا إسبينوزا، في مؤتمر صحفي، أن اتخاذ هذا القرار تم استجابة لطلب قدمه أسانج لحكومة الإكوادور، مضيفة أن الاستجابة له تمت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشددت فيرناندا إسبينوزا على أن بلادها تتمتع بصلاحيات ضرورية لضمان أفضل حماية ممكنة لكل شخص يقدم لها طلبا بذلك، فيما أكدت أن سلطات الإكوادور توجهت إلى الحكومة البريطانية بطلب منح الصفة الدبلوماسية لأسانج، إلا أن لندن رفضت القيام بذلك.

وأشارت الوزيرة إلى أن أسانج لن يغادر مقر سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية حتى الحصول على ضمانات ضرورية لأمنه، فيما أعربت عن قلقها إزاء حياة مؤسس "ويكيليكس" إزاء تهديدات يواجهها.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان