سرقة مجوهرات بملايين الدولارات في سطو مسلح على فندق ريتز باريس

اقتحم خمسة لصوص ملثمين يحملون فؤوسا فندق "ريتز" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس وسرقوا مجوهرات بملايين الدولارات، واعتقلت الشرطة ثلاثة من اللصوص فيما لا يزال اثنان في حالة فرار.

وقالت الشرطة الفرنسية إن لصوصا مسلحين سرقوا، الأربعاء، مجوهرات ربما تصل قيمتها لأكثر من خمسة ملايين دولار من متجر في فندق ريتز باريس الشهير.

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وأسفرت عملية السطو المسلح، التي وقعت ليلا، عن سرقة مجوهرات يفوق قدرها 4 ملايين يورو (4.8 ملايين دولار)، بعد أن كسر اللصوص زجاج الواجهات التي كانت تعرض فيها مجوهرات أشهر المتخصصين في صياغة المجوهرات في فرنسا.

وأفاد مصدر بالشرطة بأن قيمة المسروقات كبيرة للغاية لكنها لم تقدر بعد، وتكهن مصدر آخر بأنها تبلغ 4.5 ملايين يورو (5.38 مليون دولار)، لكنه قال إن حقيبة ربما تحتوي على جزء من المسروقات استعيدت.

وافتتح فندق ريتز باريس عام 1898 وكان أول فندق في العاصمة الفرنسية يوفر الكهرباء في جميع أدواره وفي دورات المياه بداخل الغرف.

وليست جرائم السطو المسلح على متاجر المجوهرات بغريبة على شوارع باريس الفاخرة قرب ساحة فندوم بوسط باريس حيث يقع فندق ريتز.

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية كانت تقوم بدورية معتادة في أحد أحياء الدائرة الثانية من العاصمة الفرنسية، وقت الحادثة ما ساهم في سرعة اعتقال 3 من منفذي عملية السطو.

وهنّأ وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، عناصر الشرطة على برودة أعصابهم وحرفيتهم العالية أثناء اعتقال اللصوص.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي