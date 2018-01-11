تحذير أمريكي للإرهابيين يثير سخرية

حذر ضابط أمريكي رفيع من أن الولايات المتحدة وحلفاءها "ستجهز على المتطرفين إذا لم يستسلموا بإلقاء قنابل عليهم أو بإطلاق النار وحتى ضربهم حتى الموت بالرفوش المستخدمة لحفر الخنادق".

وقال الميجور جون تروكسل الذي يمثل ضباط الصف في هيئة الأركان الأمريكية، في تغريدة أثارت عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي: إن "على مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية أن يدركوا أن لديهم خيارين عندما يجدون أنفسهم في مواجهتنا: إما الاستسلام أو الموت".

وأضاف تروكسل الذي نشر صيغة موسعة ومفصلة من تصريحه على موقع فيسبوك: "إذا استسلموا فسنؤمن نقلهم بكل أمان إلى الزنزنات وسنقدم اليهم طعاما وسريرا وسنحترم الإجراءات".

وتابع مستشار رئيس الأركان الجنرال جو دانفورد: "لكن، إذا اختاروا ألا يستسلموا، فسنقتلهم بعنف كبير إما بمساعدة قوات الأمن أو بإلقاء القنابل عليهم أو إطلاق النار على جماجمهم أو ضربهم حتى الموت بأدواتنا لحفر الخنادق".

وأرفقت الرسالة على "تويتر" و"فيسبوك" بصورة لجندي يحمل رفشا يستخدمه العسكريون الأمريكيون لحفر الخنادق للاحتماء من نيران العدو.

ولم يتأخر رد الفعل إذ أن تصريح تروكسل تم تقاسمه أكثر من 1500 مرة على فيسبوك مساء أمس الأربعاء.

ومع ان بعض مستخدمي الإنترنت عبروا عن استيائهم، رد تروكسل بشكل ودي على التعليقات ونشر رسما يوضح كيف يمكن استخدام رفش للقتل، وقال: "كل الجنود تقريبا مزودون به. إنه سلاح رائع".

المصدر: الوكالة الوطنية

سعيد طانيوس