بريطانيا: لن نجري استفتاء جديدا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن ماي لن تعقد استفتاء جديدا حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

وجاء هذا التصريح ردا على الدعوات المتعددة لإجراء تصويت جديد بشأن بريكست.

كان نايجل فاراج زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق أنه يؤيد فكرة إجراء استفتاء ثان، معبرا عن اعتقاده أن الناس سيصوتون من جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيضع برأيه حدا للجدل حول هذا الموضوع. في الوقت ذاته يؤيد الكثيرون من مناصري الاتحاد الأوروبي إجراء استفتاء جديد، مشيرين إلى أن المواطنين لم يحصلوا على كل المعلومات بهذا الشأن أثناء الاستفتاء الأول وأن الرأي العام تغير كثيرا منذ ذلك الوقت.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا