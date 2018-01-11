الولايات المتحدة تعزز قواتها في قاعدة غوام بـ3 قاذفات استراتيجية

أفادت قيادة القوات الجوية البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ أنها نشرت 3 قاذفات استراتيجية من طراز "بي – 2 سبيريت" قادرة على حمل الأسلحة النووية، إلى قاعدة جوية في جزيرة غوام.

وجاء في بيان صدر عنها ونشر على صفحتها في موقع تويتر: "تم نشر نحو 200 جندي و3 قاذفات من طراز "بي – 2 سبيريت" في قاعدة "أندرسون" لدعم مقاتلات القيادة في المحيط الهادئ وبعثة الردع".

ولم يوضح البيان كم من الوقت ستظل هذه القاذفات مرابطة في جزيرة غوام الأمريكية.

كانت واشنطن قد أعلنت أكثر من مرة أنها تعتبر السياسة التي تمارسها كوريا الشمالية من أخطر التهديدات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 صرح رئيس أركان القوات الجوية البحرية الأمريكية الجنرال دافيد غولدفين أن قواته اعتمادا على تصرفات بيونغ يانغ تنوي الحفاظ على التواجد الدائم لأحد أنواع مقاتلاتها الاستراتيجية على الأقل في جزيرة غوام في المستقبل القريب. وأضاف أنه ستنشر في الجزيرة بالتناوب القاذفات من طراز "بي -1" و"بي -2" و"بي -52".

المصدر: نوفوفستي + تاس

أولغا رودكوفسكايا