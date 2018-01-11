الكرملين: نجاح خفض التصعيد في سوريا يتطلب حوارا مكثفا مع تركيا

أعلنت الرئاسة الروسية أن سريان مناطق خفض التصعيد في سوريا يتطلب اتصالات دائمة ومكثفة بين موسكو وأنقرة.

وجاء ذلك اليوم الخميس على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في معرض تعليقه على استدعاء الخارجية التركية الثلاثاء الماضي سفيري روسيا وإيران بسبب ما وصفته أنقرة بخرق نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب من قبل القوات الحكومية .

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وقال بيسكوف إن تطبيق الاتفاقات المتوصل إليها بشأن مناطق خفض التصعيد وإطلاق التسوية السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالتحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية، يتطلب اتصالات مستمرة على مختلف المستويات، بما في ذلك على مستوى الخبراء ومستوى رفيع وغيرهما.

وتابع: "هذه الاتصالات تطبَّق والحوار الوثيق سيستمر".

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات جاءت على خلفية توتر دبلوماسي بين موسكو وأنقرة بخصوص ما يجري في محافظة إدلب حيث يتقدم الجيش السوري على مواقع لـ"هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري والفصائل المتحالفة معها.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الثلاثاء الماضي أن القوات الحكومية تهاجم فصائل المعارضة المسلحة في ريف إدلب بحجة محاربة الإرهاب.

واستدعت الخارجية التركية سفيري روسيا وإيران، كدولتين ضامنتين في اتفاقات أستانا بشأن التسوية السورية، مطالبة إياهما باستخدام نفوذهما لكبح هذه التصرفات من قبل الجيش السوري.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف