فيديو.. مضيفة طيران تحاول تهريب نصف مليون دولار!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم للحظة القبض على مضيفة طيران هندية حاولت تهريب مبلغ نصف مليون دولار أمريكي لخارج البلاد.

وقالت شركة "جيت ايرويز" إن المضيفة، البالغة من العمر 25 عاما، كانت على متن رحلة تابعة للشركة من نيودلهي إلى هونغ كونغ عندما ضبطها مسؤولو إدارة مكافحة التهريب، وبحوزتها 508 آلاف دولار.

وأضافت الشركة في بيان: "بناء على التحقيقات ومعطيات وكالات تطبيق القانون، الشركة سوف تتخذ مزيدا من الإجراءات".

وبحسب ما يظهره الفيديو، فإن الأموال التي تم مصادرتها كان معظمها من فئة 100 دولار، وكانت مغلفة بورق ألومنيوم لكي لا يتم رصدها من قبل أجهزة المسح في المطار.

كما جرى إلقاء القبض على رجل آخر قيل إنه ضم المضيفة لشبكة غسل الأموال.

وتقوم شبكة غسل الأموال بجمع المال من تجار السبائك الذهبية في دلهي، وجعل موظفي شركات الطيران يقومون بنقل المال للخارج، ثم إعادته مجددا للهند في سبائك ذهبية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا