البيت الأبيض يطالب إيران بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

طالبت الولايات المتحدة بالإفراج الفوري، عن المعتقلين السياسيين في إيران ومن ضمنهم، المعتقلون على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء: "الولايات المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري، عن جميع المعتقلين السياسيين في إيران، بمن فيهم الذين تضرروا جراء قمع الاحتجاجات الأخيرة ".

وأشارت الإدارة الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة ""تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات التي وقعت الأسبوع الماضي في حق آلاف المواطنين الإيرانيين الذين شاركوا في احتجاجات سلمية".

وقال البيان: "التقارير اللاحقة التي تلت ذلك بشأن قيام ممثلي النظام بتعذيب، بل وقتل هؤلاء المتظاهرين، أكثر إثارة للقلق".

وتعهد البيت الأبيض في البيان، "بعدم التزام الصمت ما دامت الديكتاتورية الإيرانية تلغي الحقوق الأساسية لمواطنيها"، محملا الزعماء الإيرانيين "المسؤولية عن أية انتهاكات".

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ووفقا للبيت الأبيض، فإن "المتظاهرين يعبرون عن مطالب مشروعة (تتمثل) في وقف الضغط من قبل السلطات والفساد وتبديد موارد الدولة في مغامرات عسكرية".

وقال البيان إن "النظام الإيراني يتحدث عن دعم الديمقراطية، لكنه يظهر مجددا جوهره الوحشي، حين يعبر شعبه عن رغبته في حياة أفضل".

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جدير بالذكر أن المدن الكبرى في إيران، ومن بينها طهران ومشهد وأصفهان، شهدت منذ الـ28 ديسمبر من العام الماضي، لعدة أيام متتالية، احتجاجات جماهيرية تحمل شعارات اقتصادية وسياسية، وراح ضحيتها 20 قتيلا.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الاحتجاجات ناجمة عن مشاكل داخلية في البلاد بالإضافة إلى تحريض من دول أخرى.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم