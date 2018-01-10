اليونان يتيح للأقلية التركية اختيار الشريعة الإسلامية

أفادت مصادر إعلامية تركية، بأن البرلمان اليوناني صادق على قانون يمنح للأقلية التركية المسلمة في البلاد، حق الاختيار بين الشريعة الإسلامية، والقانون المدني اليوناني.

ويقتصر حق الأقلية التركية المسلمة في اليونان، بحسب بنود القانون الذي صادق عليه البرلمان اليوناني مؤخرا، على اللجوء إلى الشريعة الإسلامية عبر مفتين في حل الخلافات العالقة بين أفراد الأقلية في مسائل الميراث والزواج والطلاق.

وجاءت المصادقة على هذا القانون تلبية لمبادرة تقدم بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للجانب اليوناني، خلال زيارته الأخيرة إلى أثينا، فقد طلب، وفقا لمصادر إعلامية تركية، من الحكومة اليونانية منح الأقلية المسلمة في تراقيا الغربية، حق انتخاب المفتي والاختيار بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني اليوناني في مسائل الميراث والأمور الأسرية.

وفي هذا السياق قال حسين زيبك، النائب عن حزب ائتلاف اليسار الراديكالي اليوناني (سيريزا)، إنها خطوة إيجابية بالنسبة للأقلية التركية المسلمة.

وأضاف البرلماني اليوناني من أصول تركية : "هذه خطوة إيجابية، ولكننا نطلب المزيد، لقد كان لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، تصريح حول منح الأقلية المسلمة حق اختيار مفتيهم، بدلا من تعيينه من قبل الدولة".

المصدر: وسائل إعلام تركية

علي الخطايبة



