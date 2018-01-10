جوليان أسانج يحصل على بطاقة إثبات هوية إكوادورية

أكدت مصادر مطلعة أن الإكوادور منحت مؤسس موقع ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج، بطاقة إثبات هوية.

وأشارت المعلومات المتوفرة إلى أن اسم أسانج ورد في قاعدة البيانات الرسمية الإكوادورية، وأنه حصل على الرقم الوطني (1729926483)، مؤكدين أنه سيحصل لاحقا على وثيقة السفر الرسمية (الجواز).

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وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن مؤسس موقع ويكيليكس حصل على بطاقة تعريف إكوادورية في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه لم يعلن عنها.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي