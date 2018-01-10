إيران.. تفكيك خلية إرهابية.. واعتقال عناصر شاركت في أعمال شغب

كشفت قوات الأمن الإيرانية، عن تمكنها خلال الأيام الماضية، من تفكيك خلية "إرهابية تخريبية" واعتقال 3 عناصر كان لها دور كبير في "أعمال الشغب الأخيرة" أثناء المظاهرات.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن "عناصر من وزارة الأمن، تمكنوا من الكشف عن عدد من العناصر الإرهابية، وآخرين كان لهم دور كبير في أعمال الشغب الأخيرة وتم إلقاء القبض عليهم".

وقالت الوكالة الإيرانية: "وزارة الأمن كشفت وفككت خلية إرهابية في مدينة سردشت (شمال غربي إيران)، كانت قد تسللت من الحدود الغربية بهدف القيام بأعمال إرهابية، وضبط بحوزتهم 3 قطع كلاشينكوف ومعدات عسكرية".

وأشارت الوكالة إلى أن "الشرطة تمكنت أيضا من الكشف عن خلية إرهابية تخريبية أخرى وألقت القبض على 3 من عناصرها المنتمين لإحدى الزمر المناوئة للثورة في أوروبا، وكانوا يعدّون قنابل بما فيها كوكتيل مولوتوف".

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ونوهت في الوقت ذاته بأن "الأمن ألقى القبض على بعض العناصر الذين كان لهم دور كبير في أعمال الشغب وقتل المواطنين والاعتداء عليهم والاعتداء على قوات الشرطة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وسرقة الأموال العامة وإرباك النظام والأمن العام للمجتمع".

المصدر: فارس

أحمد باديان