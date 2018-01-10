الرئيس التشيكي: لغورباتشوف الفضل في قيام نظام ديمقراطي للتشيك وسلوفاكيا

أشاد الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان بدور الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف في قيام نظام ديمقراطي وسقوط النظام الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا.

وقال زيمان خلال مراسم رسمية للاحتفال بالذكرى المئوية لإنشاء تشيكوسلوفاكيا في براغ، اليوم الأربعاء: "كان هو غورباتشوف من دفع نحو انهيار الإمبراطورية السوفيتية، ما مكن تشيكوسلوفاكيا من الإفلات من براثن السوفيت".

وأضاف: "أعتقد بأنه من الضروري أن نعبر عن احترامنا له". واعتبر أن دور غورباتشوف في حياة التشيك والسلوفاك كان أهم من حركة المنشقين المطالبين بالديمقراطية في السبعينات والثمانينات، وقائد "ربيع براغ" عام 1968 ألكسندر دوبتشيك.

وجرت المراسم في براغ اليوم بحضور الرئيس التشيكي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش والسلوفاكي، روبرت فيتسو.

يذكر أن النظام الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا سقط أثناء أحداث ما يعرف بـ "الثورة المخملية" في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1989.

وفي عام 1992 قرر برلمان تشيكوسلوفاكيا إقامة جمهوريتين مستقلتين للتشيك والسلوفاك اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني عام 1993.

المصدر: تاس

أنطون زوييف